Maltempo Firenze: sottopassi allagati e traffico in tilt

In Toscana è in vigore un’allerta meteo della protezione civile, un codice giallo per piogge e temporali.

Come da previsioni, il maltempo ha colpito anche Firenze: si sono registrati sottopassi allagati e traffico in tilt a causa di un violento temporale.

Allagamenti sono segnalati nei sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto.

Disagi alla circolazione nei sottopassi ferroviari di via Circondaria, via Mariti e via del Romito.

Intervento di soccorso dei vigili del fuoco nel sottopasso che collega via Mariti a piazza Dalmazia: un’anziana donna è rimasta bloccata con la sua auto. In un sottopasso in via Lanzi sono rimaste bloccate due auto.

Altri interventi sono in corso per allagamenti e per rami pericolanti.