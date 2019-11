Maltempo: fiumi sotto osservazione nel pavese

Continua il monitoraggio dei fiumi in provincia di Pavia, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po questa mattina ha raggiunto i 2,25 metri sopra lo zero idrometrico, per poi scendere a +2,17 nel pomeriggio alle 14.30: si è ancora abbastanza lontani dal +3,50 sopra lo zero, che rappresenta il primo livello di emergenza.

E’ cresciuto anche il Ticino: al ponte in barche di Bereguardo ha superato il metro sopra lo zero. Per il momento però la situazione resta sotto controllo. In Oltrepò Pavese si guarda con attenzione al torrente Staffora, che è parzialmente tracimato in una località del comune di Bagnaria (Pavia). Preoccupazione anche per possibili frane e smottamenti, che nei giorni scorsi hanno gia’ provocato la parziale chiusura di alcune strade.