Maltempo, forti raffiche di vento e mareggiate: danni a Fiumicino e a Marina di Carrara

Forti raffiche di vento stanno danneggiando il tetto del palazzetto dello Sport in viale Danubio, a Fiumicino: pezzi di copertura stanno volando in strada. La struttura è da tempo chiusa per inagibilità

“Per questo motivo, ai fini della sicurezza, finché durerà il forte vento, il tratto di viale Danubio di fronte al palazzetto rimarrà chiuso al traffico. Anche la linea Cotral subirà una leggera modifica nel suo percorso,” spiega l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.

Una forte mareggiata si è registrata sul litorale romano (Ostia, Focene nord e Fregene sud).

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino invita la popolazione residente, a ridosso dei 24 chilometri di costa del Comune, a prestare “massima attenzione” per via della forte mareggiata e delle raffiche di vento. “La situazione sul litorale di Focene e’ di massima allerta. Tra sabato e domenica sono previste ulteriori forti mareggiate e raffiche di vento. Per questa ragione rivolgo un invito a tutte le persone che vivono a ridosso del mare e delle spiagge su tutto il territorio: prestate moltissima attenzione e state allerta. Non esitate a contattare la protezione civile e la polizia locale in caso di necessità,” dichiara il primo cittadino.

Vento forte questa mattina intorno alle 5 anche a Marina di Carrara (Massa Carrara): gravemente danneggiato il ristorante di un hotel sul lungomare, attualmente chiuso, e anche alcuni stabilimenti balneari. Non si registrano feriti.

La zona del lungomare bloccata perché i vigili del fuoco stanno bonificando l’area dai detriti.