Maltempo, frana in valle Armea: isolato il Comune di Ceriana

Ancora conseguenze a causa del maltempo che ha interessato la Liguria. Il Comune di Ceriana (circa 1.170 abitanti) è isolato, da questa sera, dopo che una grossa frana è scesa sulla strada, a causa delle abbondanti piogge, ostruendo la carreggiata. Sul posto è presente il vicesindaco e capo della protezione civile Paolo Roverio.

Lo smottamento è avvenuto tra la Vecchia Fattoria e Poggio di Sanremo. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco. Roverio ha annunciato l’arrivo di un escavatore con la speranza di poter riaprire nelle prossime ore almeno una parte della carreggiata per istituire un senso unico alternato.

E’ stata riaperta, verso le 21, la strada provinciale per Ceriana, in valle Armea, nell’entroterra di Sanremo, chiusa in serata per una frana che ha invasa l’intera carreggiata, all’altezza di localita’ Termini. Sul posto ha operato un escavatore della Provincia, che ha rimosso massi e detriti, scesi dalla sovrastante parete rocciosa. Presente anche il vicesindaco e responsabile della Protezione Civile, Paolo Roverio.