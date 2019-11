Maltempo Lombardia: frana isola 900 persone in frazione di Cernobbio

A causa di una frana caduta sulla strada comunale che sale verso il monte Bisbino, dalla notte scorsa sono isolate circa 900 persone che vivono nelle frazione di Rovenna e in altre zonemontane di Cernobbio (Como): probabilmente per infiltrazioni dovute alle piogge degli ultimi giorni, ha ceduto il terrapieno di sostegno di un tornante.

I massi sono stati rimossi, ma per il ripristino in sicurezza serviranno giorni.