Maltempo, frana nel Lecchese: isolata frazione

Allarme maltempo in provincia di Lecco. Una frana di circa cento metri cubi di fango, massi e detriti ha causato oggi l’isolamento della frazione Vezio di Perledo, centro affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como. Lo smottamento è avvenuto in località campallo.

Nessuno è rimasto ferito ma la strada è quella di collegamento per l’area artigianale e la frazione – nota per il castello di Vezio – dove abitano quaranta persone. Stato d’allerta in altri settori della provincia di Lecco, anzitutto a Dervio, dove viene tenuto monitorato il torrente Varrone e in Valsassina, dove la scorsa estate sempre a causa del Maltempo si erano registrato ingenti danni.