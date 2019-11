Una frana sulla sponda bresciana del lago d’Iseo si e’ staccata su Monte Marone e ha provocato l’isolamento di una frazione del comune di Marone (Brescia). Sono 25 le abitazioni isolate con una cinquantina di residenti raggiunti dai Vigili del Fuoco di Darfo. I tecnici stanno lavorando per la messa in sicurezza della strada. I massi e il fango sono stati rimossi e un geologo effettuera’ un sopralluogo per capire se la via e’ in sicurezza.