Frana su una strada che è un mito nel mondo del ciclismo. Via Duca D’Aosta, la strada di Sanremo dalla quale si attacca la salita al Poggio, la più dura della Classica di ciclismo di primavera Milano-Sanremo, e’ stata chiusa dal Comune per un movimento franoso che interessa il muro di contenimento. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi sopralluoghi e la famosa salita, decisiva per la Classicissima, restera’ chiusa fino a quando non ne verra’ ripristinata la sicurezza.