Maltempo, frana sull’Appennino Reggiano: strada bloccata

Dopo una piccola tregua, ha ripreso a piovere in Emilia-Romagna dove gli effetti del Maltempo in termini di danni continuano a farsi sentire. Sull’Appennino Reggiano c’e’ stato uno smottamento che ha ostruito totalmente la carreggiata della Statale 63, al chilometro 51+500, in localita’ Cerreto, nel Comune di Ventasso, poco lontano dal passo che delimita il confine con la Toscana. La frana e’ stata provocata dall’ingente quantitativo d’acqua, ma anche dalle prime nevicate cadute nei giorni scorsi. Il traffico sulla fondamentale arteria di collegamento della zona montana e’ bloccato in entrambi i sensi di marcia. Sul posto ci sono i carabinieri di Ramiseto e Collagna per garantire la sicurezza. Al lavoro i mezzi dell’Anas per ripristinare la circolazione.