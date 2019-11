Maltempo e frane: treno deraglia in Val Pusteria [FOTO]

A causa di una frana è deragliato questa mattina un treno nei pressi di Rio Pusteria: il convoglio era partito da Fortezza ed era diretto a Brunico. A bordo solo 2 persone, illese, trasportate via dai vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto al km 9 della SS 49, intorno alle 6 del mattino. La linea ferroviaria è stata chiusa.

La Val Pusteria risulta attualmente isolata.

Sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: la strada statale tra San Sigismondo e San Lorenzo, la Strada del Sole, come anche le strade interpoderali.