Maltempo Friuli Venezia Giulia: 100 milioni dalla Regione per interventi 

“Abbiamo programmato di inserire in bilancio un importo pari a circa 100 milioni di euro che sarà destinato a finanziare una serie di interventi in quelle zone che necessitano di opere e apparecchiature per affrontare situazioni di crisi“. Lo ha affermato, oggi a Pordenone, il vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del consuntivo relativo agli interventi svolti nel corso dell’emergenza maltempo appena terminata.

“Queste risorse – ha concluso Riccardi – vanno a sommarsi a tutti gli investimenti che la Regione ha compiuto nel tempo, senza i quali la conta dei danni in questa circostanza sarebbe stata certamente molto superiore”.