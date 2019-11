Maltempo Friuli Venezia Giulia: 1874 richieste di aiuto al 112

Ieri il 112 ha ricevuto 1.874 chiamate, di cui 200 trasferite ai Vigili del fuoco, mentre la Prefettura di Pordenone ha attivato il centro coordinamento soccorso (Ccs) presso la propria sede, riporta una nota della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono in fase di monitoraggio le condizioni dei bacini idrici della Bassa friulana. L’attenzione è elevata sulla fascia pianeggiante compresa tra Lignano, Marano, Grado, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Aquileia Staranzano e il monfalconese. Particolare criticità è stata registrata sull’erosione del litorale lignanese dove sono già in programma interventi di ripascimento. Operativo anche il Corpo forestale regionale nel pordenonese e in Carnia.