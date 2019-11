Maltempo Friuli Venezia Giulia: fino a 250 mm di pioggia sulle Prealpi Carniche e in Carnia

Nella notte in Friuli Venezia Giulia si sono registrati allagamenti, frane e smottamenti a causa dell’ondata di maltempo: complessivamente sulle Prealpi Carniche e in Carnia sono caduti fino a circa 250 mm di pioggia.

Segnalati allagamenti in particolare in alcune aree dei comuni di Tolmezzo, Gemona, Pradamano, Povoletto, Pavia di Udine, San Canzian d’Isonzo, Villa Santina, Visco, Fiume Veneto, Arta Terme, Varmo, Cervignano, Artegna, San Vito di Fagagna, Socchieve, Porcia. Frane e smottamenti invece a Comeglians, Tarcento, Socchieve, Remanzacco. Prosegue il servizio di piena su Tagliamento e Meduna. Gli scarichi degli invasi di Ravedis e Ponte Racli sul Meduna sono in diminuzione. Quest’ultimo ha raggiunto il valore di picco di 21,29 metri alle 22. Il livello del Noncello a Pordenone e’ in aumento e alle 6 si e’ registrato il valore di 7,12 metri. Il picco di piena del Tagliamento sta transitando a Latisana dalle 5. Sono state chiuse strade ad Andreis (sr 63), a Forni Avolti (sr 355), per alberi in carreggiata, e a Cercivento (sr 465), per frana e caduta di alberi. Preclusi al traffico anche il tratto da Pasian di Prato a Bressa causa allagamento, lo svincolo per Caneva (ss 52) e un sottopasso ferroviario a Fiume Veneto.