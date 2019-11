Maltempo Friuli Venezia Giulia: allerta rossa sul pordenonese

I modelli previsionali prospettano un aggravamento della situazione meteo sulla Zona A del Friuli Venezia Giulia per rischio idrogeologico. A breve sarà diramata un’allerta rossa sul pordenonese. Lo annuncia in una nota il vicepresidente del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Oggi alle 18.30 è stato convocato, nel Centro operativo della Protezione civile di Palmanova, il Comitato di crisi che sara’ presieduto dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore Riccardi. La Protezione civile – prosegue la nota – e’ mobilitata con i tecnici e i volontari dei Gruppi comunali per fronteggiare le eventuali situazioni di crisi.

