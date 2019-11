Maltempo Friuli Venezia Giulia: livelli di fiumi e maree in aumento

Il fronte principale di Maltempo interesserà la regione in serata, spostandosi da ovest ad est, con un’accelerazione delle correnti meridionali, che ruoteranno da sud-est a sud-ovest. Dalla mezzanotte alle 18 di sabato non ci saranno perturbazioni, ma nella notte tra sabato e domenica arrivera’ probabilmente un altro fronte Mediterraneo.

E’ il Bollettino della Protezione civile Fvg emesso alle 18 secondo il quale fino a mezzanotte si prevedono piogge intense su gran parte della regione; sulla fascia prealpina e in Carnia potranno essere molto intense; sulla costa piovera’ meno ma soffiera’ vento forte che ruotera’ da Scirocco in Libeccio. Sono previsti venti forti meridionali anche in quota con nevicate intense oltre i 2000 metri sulle Prealpi e 1700 metri sulle Alpi, in calo, a tarda sera, a 1700 metri sulle Prealpi e 1300 sulle Alpi. Dopo la mezzanotte e fino a sabato pomeriggio e’ previsto relativo miglioramento su tutta la regione.

Nel pomeriggio si e’ verificata caduta alberi a Valvasone, interruzione dell’erogazione elettrica nei comuni di Socchieve, Prepotto, Forgaria e Vido d’Asio; cedimenti stradali ad Andreis; smottamenti a Ravascletto e Tramonti. Prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua ma non si segnalano criticita’ nonostante i livelli siano in aumento. Sono aperti i servizi di piena dei fiumi Tagliamento e Meduna, sono stati superati i livelli di guardia a Venzone e Madrisio. Il picco di marea a Grado e’ previsto dal modello per le ore 22:50 con un valore di 120 centimetri. Si registrano forti precipitazioni su tutta la regione e vento forte soprattutto in vetta. Sono aperti i Centri Operativi Comunali di volontari a Lignano Sabbiadoro, Grado e Maniago; dall’inizio dell’evento sono attivi 300 volontari con 100 mezzi. Sono una trentina le chiamate giunte nel pomeriggio al servizio del NUE112 legate al Maltempo.