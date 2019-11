Maltempo Friuli Venezia Giulia: preallertata a Pordenone la colonna mobile dei vigili del fuoco

È stata preallertata a Pordenone la sezione operativa di colonna mobile dei Vigili del Fuoco, versione alluvione, su disposizione del Centro Operativo Nazionale, a causa dei bollettini meteo avversi previsti per le prossime ore. Tra i mezzi vi è anche il nuovo carrello per prosciugamenti, di recente ideazione e costruzione proprio dei Vigili del Fuoco pordenonesi, dotato di 1 idrovora da 2500 lpm, 1 idrovora da 1200 lpm, un gruppo elettrogeno, faretti a led e le attrezzature necessarie correlate. I Vigili del Fuoco raccomandano prudenza e cautela e di chiamare il Numero Unico per le Emergenze Nue-112 per ogni richiesta di soccorso.