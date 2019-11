L’ondata di maltempo non si attenua e a Frosinone la protezione civile ha fatto sapere che, in via precauzionale, saranno di nuovo chiusi i sottopassi di via G. Pasta, via Vivaldi (zona san Giuliano) e viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è stabilita dalla mezzanotte di oggi fino alle 6.30 di domani 17 novembre. Per domani a Frosinone, stando alle indicazioni della stazione meteorologica della città, sono previste piogge frequenti, con un sensibile calo delle temperatura in serata.