Maltempo: sopralluoghi e verifiche negli edifici del Cassinate

Sopralluoghi a Cassino dopo il violento nubifragio delle scorse ore. La Provincia di Frosinone, in collaborazione con il Comune, si è subito attivata per svolgere controlli e verificare le condizioni degli stabili. Le avverse condizioni meteo non hanno provocato disagi di particolare entità e le situazioni di maggiore preoccupazione sono state subito affrontate, attraverso l’intervento dei tecnici della Provincia su indicazione del Comune.

“L’Amministrazione provinciale – dichiarano i consiglieri delegati Alessandra Sardellitti e Massimiliano Quadrini – è attenta a qualsiasi situazione riguardi la sicurezza degli studenti, attraverso un costante contatto con le Amministrazioni locali. E’ nostra intenzione, così come più volte sottolineato dal presidente Antonio Pompeo, proseguire nell’ottica del dialogo per risolvere qualsiasi problematica possa emergere. Ringraziamo, quindi, il sindaco Enzo Salera e la sua Amministrazione per la tempestiva comunicazione e la collaborazione mostrata”.