Maltempo, fulmine su un treno: ritardi sulla linea Milano-Bologna

Mattinata di ritardi e disagi per i viaggiatori in Lombardia. Tutto è iniziato poco dopo le 6.30 quando quello che sembra un fulmine ha colpito, mandandolo in frantumi, il vetro anteriore del treno 2647, partito da Milano Centrale alle 6.20 e diretto a Mantova. Il treno era in transito tra Milano Rogoredo e Lodi quando si è fermato.

Il convoglio è stato spinto fino a Tavazzano dal treno 20412, che – spiega Trenord – non è stato effettuato ma utilizzato per le operazioni di recupero del treno fermo in linea. I viaggiatori di entrambi i treni hanno utilizzato il successivo treno 2649 e sono stati effettuati treni straordinari e assegnate fermate aggiuntive anche ai treni 2650, 2649 e 20405, ma inevitabilmente ci sono state ripercussioni sulla circolazione, anche – segnala Rfi – sulla linea AV Milano – Bologna, dove la situazione è tornata gradualmente alla normalità dalle 12. I convogli in viaggio – secondo Rfi – hanno registrato ritardi medi di 100 minuti con punte massime di 150 minuti, mentre alcuni treni regionali sono stati cancellati o limitati nel percorso.

Trenitalia: “Potenziata assistenza e informazioni per i rallentamenti”

Trenitalia comunica che oltre 120 addetti sono impegnati da stamattina per assistere e informare i viaggiatori dopo i rallentamenti registrati sulla dorsale AV (Milano – Roma) e nel trasporto regionale e metropolitano nei nodi di Milano, Firenze e Roma.Assisiti oltre 10mila viaggiatori con snack e bevande a bordo dei treni e nelle stazioni. È stata inoltre potenziata l’informazione ai viaggiatori, attraverso la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, il servizio di smart caring (sms, mail, messaggi infopush dell’app Trenitalia) e il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Previsti rimborsi del 50% per ritardi di oltre 120 minuti e del 25% per ritardi fra 60 e 119 minuti. Per le Frecce di Trenitalia rimborso del 25% in bonus anche per ritardi fra 30 e 59 minuti. Ai passeggeri che hanno rinunciato al viaggio per la cancellazione del proprio treno o per ritardo in partenza superiore a un’ora sarà rimborsato integralmente il biglietto. È possibile richiedere il rimborso per rinuncia al viaggio prima della partenza presso le biglietterie di Trenitalia o compilando l’apposito web form disponibile sul sito web trenitalia.com.

L’indennizzo per ritardo è disponibile trascorse 24 ore dal viaggio e fino a dodici mesi successivi nelle seguenti modalità: compilando l’apposito web form disponibile sul sito web trenitalia.com; sul sito web trenitalia.com, solo per i biglietti acquistati on line o su app, utilizzando la funzionalità ‘Richiedi Indennizzo’ o Rimborso disponibile dopo aver richiamato il dettaglio del viaggio o dall’area riservata; all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto; presso qualsiasi biglietteria; al call center, solo per i biglietti acquistati tramite il call center, sul sito web trenitalia.com e app.