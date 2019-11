Maltempo Genova: interventi per frane e alberi caduti per raffiche di vento e pioggia

Il maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i vigili del fuoco al lavoro sullo smottamento, proveniente da un terreno privato, hanno rimosso con mezzi meccanici i detriti e consentito il ripristino della viabilità con una riduzione della carreggiata da 6 a 4,5 metri mentre il comune si è già attivato nei confronti del privato per la completa messa in sicurezza.

A Genova diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti in città per via del forte vento e della pioggia: in particolare sono stati rimossi i rami che avevano ceduto in mattinata proprio di fronte al tribunale. Situazione analoga in via Vezzani, dove sono intervenuti i pompieri. Sulla città si segnalano due cedimenti di intonaco e ardesie, il primo a Multedo e il secondo a Marassi, e poi una frana sulla quale i vigili del fuoco stanno ancora operando. Lo smottamento è avvenuto nella zona di Bolzaneto, in via Rio di Po, dove tre grossi massi cedendo sono finiti in parte nel torrente sottostante, dove rischiano di fare da tappo. I vigili del fuoco, insieme ad Aster, sono al lavoro per la rimozione e la messa in sicurezza.