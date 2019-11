Maltempo Genova, nuova frana a Rivarolo: “Non uscite di casa, massima prudenza”

Occhi puntati sulla Liguria dove da stamani le forti piogge stanno interessando Genova e diverse parti della Regione, causando danni e disagi. A Trasta, nella frazione del quartiere genovese di Rivarolo 5 persone in via Mario Adda sono isolate per una nuova frana. Sul posto i vigili del fuoco. Gia’ alcune ore fa era stato deciso di far sfollare alcune persone in via Rivarolo e a Teglia in via precauzionale.

“Non uscite di casa, massima prudenza”

“Non uscite di casa, non mettete a rischio la vostra sicurezza e quella dei soccorritori, che ringrazio!”. Lo ha scritto su Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti che posta alcuni video dell’emergenza maltempo a Genova. “Ecco il video in cui si vedono 7 persone messe in salvo nel sottopasso di Brin allagato, transitavano lì con auto e sono dovuti intervenire sommozzatori dei vigili del fuoco”, scrive Toti. L’invito del governatore ai suoi concittadini è di restare in casa.