Maltempo Genova: rio Fegino sorvegliato speciale ma domani scuole aperte

Il Centro Operativo Comunale di Genova si è riunito nel pomeriggio di oggi e, sulla base dell’aggiornamento di stato di allerta per temporali e piogge diffuse giallo dalle 3 alle 7.59 e arancione dalle 8 alle 18 mercoledì 27 novembre sul territorio del Comune di Genova, diramato dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. È stato istituito il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali attraverso le pattuglie della Polizia municipale e le squadre dei Volontari di protezione civile in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h.24 per tutta la durata dell’allerta. Particolare attenzione verrà assicurata al rio Fegino che nel corso dell’ultima allerta meteo ha creato criticità. Dopo un’attenta valutazione dei bollettini meteo il Comune di Genova ha deciso di mantenere regolarmente aperte le scuole nella giornata di domani mercoledì 27 novembre. Fa eccezione la Scuola Giacomo Canepa in via Pissapaola 48 a Crevari che rimarrà chiusa per problemi di accessibilità