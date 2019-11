Maltempo Genova: il torrente Bisagno sfiora il 1° livello di guardia

Stamattina a Genova il torrente Bisagno ha sfiorato il primo livello di guardia: lo ha reso noto Sergio Gambino, consigliere del Comune di Genova delegato alla Protezione civile.

Il torrente si è innalzato fino a 2,43 metri alle 12:30 all’idrometro alla Passerella Firpo.

La situazione rimane comunque sotto controllo: il primo livello di guardia dista 180 cm dal livello di allarme che fa scattare il rischio esondazione, e i livelli sono in calo.

Anche il torrente Fereggiano si è ingrossato fino a 1,04 metri (sotto la prima soglia di allarme): anche in questo caso i livelli sono in calo secondo Arpal.