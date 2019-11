Maltempo Grosseto, la piena del fiume Ombrone fa paura: “Abbandonate le case o salite ai piani alti”

Avviso per chi risiede a 400 metri dal fiume Ombrone a Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha pubblicato un post su Facebook dove lancia l’allarme: “Attenzione. Criticità fiume Ombrone. Oltrepassati i 6.5 metri su idrometro Berrettino. Aperta ufficialmente la quarta fase servizio piena. Chi risiede a meno di 400 metri dal fiume (zone Saracina, Alberino, via Rossini, Crespi, Cittadella studenti, San Martino) deve lasciare immediatamente la propria abitazione portandosi in zone più sicure.

Tutti gli altri residenti della città non devono stazionare ai piani seminterrati e piani terra ma raggiungere i piani superiori degli edifici. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.”