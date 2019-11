Maltempo Roma, il Campidoglio: “Da ieri 190 interventi per alberi caduti”

“Ieri è stata una giornata molto impegnativa: è stato necessario far fronte ai disagi causati dal Maltempo. Voglio davvero ringraziare tutti gli operatori del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale, 5 squadre di uomini che hanno lavorato senza sosta, compresa tutta la notte di domenica, per circa 190 interventi sul territorio. Un lavoro che si è aggiunto all’impegno h24 della Protezione Civile, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco”. Lo afferma l’assessora alle Politiche del Verde, Laura Fiorini.

Oggi le squadre sono ancora al lavoro per ripulire le aree da tronchi e ramaglie rimaste a terra e per proseguire la messa in sicurezza delle alberature su strade e parchi. Un lavoro importante del Centro Emergenza Verde fatto in stretta sinergia con tutte le squadre del Servizio Giardini dislocate nei Municipi. Diverse le aree di intervento: zona Vitinia, Via del Mare, Via Eroi di Cefalonia, Via di Decima, Via dei Pescatori, Via Idroscalo, Via C. Colombo, Via Wolf Ferrari, Via Ostiense, Via Pontina, Via Boccea, Via Portuense e P.le della Radio; zona Porta Furba e Anagnina, Via Alessandrino e Via Acqua Bullicante, zona Piazza Bologna, Viale Policlinico e Viale Ippocrate; Monteverde, Donna Olimpia, Aurelia, Cassia, Braccianese, La Storta, diversi tratti del lungotevere (in particolare Lung.re de Cenci e in Sassia).

Rimossi gli alberi caduti in Via Ragusa e Via Tuscolana. Domani si provvederà a rimuovere i residui degli alberi su via Zabaglia e Viale del Policlinico, compatibilmente con nuove urgenze. “Un impegno straordinario, di tutta la macchina amministrativa, che è andato oltre le semplici competenze, a dimostrazione che ci sono tanti uomini pronti a mettersi a servizio per il bene della città”, conclude la Fiorini.