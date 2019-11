Maltempo: il Ticino a rischio esondazione a Pavia

Il Ticino e’ arrivato ormai a poche decine di centimetri dal punto di esondazione nella zona del Borgo Basso a Pavia. Via Milazzo, la strada che si affaccia sul fiume nelle vicinanze del Ponte Coperto, e’ ormai raggiungibile a piedi solo dai residenti, che tra l’altro hanno dovuto spostare le loro auto in un parcheggio piu’ a monte. Nel vicino piazzale Ghinaglia e’ stato allestito un presidio con la presenza di Protezione Civile, vigili del fuoco e 118. L’acqua potrebbe salire sulla strada durante le prime ore della notte: la speranza e’ che, dopo il passaggio della piena del Po, il livello torni a calare. Il Ticino ha invaso l’area Vul, vicina al Ponte della Liberta’; sono finite parzialmente sott’acqua anche le sedi di alcune associazioni vicine al fiume. Continua a crescere anche il Po: alle 21.30, al punto di rilevazione del Ponte della Becca, era salito a piu’ 5,29 metri sopra lo zero idrometrico. A piu’ 5,50 il fiume iniziera’ ad esondare nelle aree golenali. C’e’ preoccupazione tra gli abitanti delle localita’ piu’ vicine al Po.