Maltempo in Calabria, nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre: allarme ARANCIONE su tutta la Regione

Il maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del bollettino meteorologico diramando un’allerta di livello arancione su tutto il territorio Regionale per tutta la giornata di domani. Alla luce di questa allerta, i Sindaci potranno decidere – con assoluta discrezionalità in base alle condizioni ed esigenze del loro territorio – se chiudere o meno le scuole.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: