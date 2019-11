Maltempo: in calo il Po e il Ticino nel pavese

Sta lentamente rientrando la situazione di emergenza in provincia di Pavia legata allo stato di Po e Ticino. Dopo aver raggiunto il picco massimo nel pomeriggio di oggi, il livello dei due fiumi ha iniziato a scendere in serata. Alle 21.30, al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po era sceso a 5,66 centimetri sopra lo zero idrometrico. In calo anche il Ticino a Pavia dopo che la scorsa notte era esondato invadendo via Milazzo, la strada che si affaccia sul fiume. In Borgo Basso il quadro resta critico, ma la speranza e’ che con il trascorrere delle ore (e dopo il definitivo passaggio della piena del Po) la situazione possa ritornare gradualmente alla normalita’.