Maltempo, in Trentino neve oltre gli 800 metri: valanghe su Tonale

In Trentino la neve è caduta mediamente attorno agli 800-1.000 metri con minimo locali anche fino a 300-500 metri. Sono segnalate alcune valanghe sui settori occidentali, lungo la strada statale di passo Tonale. Nessun mezzo risulta coinvolto.

Nelle prossime due o tre ore, sui settori occidentali, è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Sui settori orientali le precipitazioni tenderanno invece ad essere più persistenti, con fasi localmente anche molto intense; la quota neve, ora mediamente oltre i 1.600 metri, tenderà ad abbassarsi anche fino a 900 metri durante le fasi piu’ intense specie sui settori nord-orientali.

Dal tardo pomeriggio previste un probabile esaurimento dei fenomeni a cominciare da ovest; sui settori orientali le precipitazioni potrebbero risultare ancora intense per poi esaurirsi ovunque nella tarda serata. Lo comunica la Protezione civile del Trentino. Finora sono caduti mediamente 40-60 mm di pioggia. I valori più elevati sono stati registrati sui settori orientali con valori di 70-90 mm e punte superiori a 160 mm in alta Vallarsa (passo Pian delle Fugazze). Attualmente le precipitazioni sono ancora forti e diffuse con intensita’ medie di 5-10 mm/ora.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua principali, i livelli idrometrici si mantengono sostanzialmente nella norma. Per il fiume Brenta e’ stato attivato il monitoraggio a seguito dell’aumento delle portate dovuto ad un’intensificazione delle precipitazioni nel settore orientale. Domani le precipitazioni saranno deboli e non persistenti, con intensificazione dalla serata. Tra sabato sera e domenica sera nuova intensificazione dei fenomeni con ulteriori 30-50 mm di pioggia con quota neve attorno ai mille metri.