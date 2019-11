Maltempo, isolati per una frana a Ventimiglia: abitanti preoccupati

“Hanno chiuso con ordinanza la strada e qui ci sono 150 famiglie circa che non possono né scendere né salire. C’è gente che lavora, che ha bisogno di fare la spesa e anche anziani malati”: A parlare è Domenico Messana, uno degli abitanti di via Bandette, la strada a ridosso della ferrovia, a Ventimiglia, chiusa al traffico da ieri sera, in seguito a un’ordinanza che vieta il transito, per il rischio di crollo della parete rocciosa. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, è scesa una frana, che ha trascinato quintali di pietre e fanghiglia, staccati a causa delle abbondanti piogge e, in seguito a un sopralluogo tecnico, tutta la parete è risultata rischio.

“Ci sono circa centocinque famiglie che abitano in via Bandette – afferma Messana -. Ci sono persone che oggi non hanno potuto andare a lavorare. Dicono che vogliono mettere un servizio di trasporto con la Protezione Civile, ma se sale la loro auto, non capiamo, perché non possa salire pure la nostra. Questa strada non e’ l’Aurelia, passa un mezzo ogni tanto”. Secondo Gildo Paroletti, un altro abitante, il problema e’ che non si conoscono i tempi. “Non vediamo nessuno che lavora – afferma -. Ci basterebbe almeno constatare la buona volonta’, perche’ due vigili che ci dicono di non passare non servono a nulla. Siamo davvero preoccupati. Qui non vediamo nessuno e non sappiamo quanto andranno avanti i lavori. Se attendiamo la burocrazia, la faccenda diventa lunga”.