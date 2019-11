Maltempo, piogge alluvionali nella notte dalle Alpi al Sud: verso i 300mm giornalieri in Irpinia, gravi criticità

E’ una notte caldissima su gran parte d’Italia, con temperature tropicali a pochi minuti della mezzanotte tra 3 e 4 Novembre: abbiamo +23°C a Gallipoli, Tropea e Barcellona Pozzo di Gotto, +22°C a Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Brindisi e Crotone, +21°C a Palermo, Bari, Messina e Barletta, +20°C a Taranto e Cosenza, +19°C a Catania e Catanzaro, +18°C a Napoli, Foggia e Vibo Valentia, +17°C a Trieste, Pisa, Cagliari, Rimini, Cesena, Oristano e Benevento, +16°C a Roma, Venezia, Avellino e Pescara, ma continua ad imperversare il maltempo con piogge torrenziali al Nord/Est, in Friuli Venezia Giulia, e nel medio/basso Tirreno, tra Lazio e Campania. In modo particolare in Campania la situazione sta degenerando con accumuli pluviometrici davvero eccezionali: 274mm ad Atripalda, 222mm a Serino, 199mm a Mondragone, 177mm ad Avellino, 173mm a Pietramelara, 166mm a Candida, 155mm a San Potito Ultra, 150mm a Santo Stefano del Sole e Mercato San Severino, 144mm a Teano, 142mm a Solofra, 141mm a Nocera Inferiore, 139mm ad Alife, 120mm a Montesarchio, 115mm a Monteforte Irpino, 106mm a Faicchio, 103mm a Campoli del Monte Taburno, 97mm a Pagani, 94mm a Pignataro Maggiore, 77mm a Benevento, 74mm a Marano, 71mm a Nola, 68mm a Calvizzano, 66mm ad Acerno, 63mm a Vico Equense e Baia Domizia, 60mm a Caserta.

Sta continuando a diluviare anche nel basso Lazio, con 143mm a Formia, 113mm a Ceprano, 110mm a Fondi, 105mm a Supino, 101mm a Cervaro, 100mm a Pontecorvo, 95mm a Ferentino, 85mm a Isola del Liri, 82mm a Terracina, 71mm a Frosinone.

Nella notte piove in modo intenso con forti piogge e temporali. I primi fenomeni stanno interessando anche la Sicilia.

