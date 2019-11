Meteo, Novembre inizia con il maltempo al Sud: forti temporali in Sicilia, attenzione a Malta – LIVE

Primo giorno di Novembre, Festa di tutti i Santi rovinata dal maltempo in Sicilia, soprattutto nei settori meridionali dell’isola dove sta piovendo in modo intenso. Soltanto in poche ore, stamattina, sono caduti 53mm di pioggia a Licata, 36mm ad Agrigento, 35mm a Ribera e Salemi, 33mm a Castelvetrano, 24mm a Sciacca, Partanna e Caltabellotta, 22mm a Calatafimi, 18mm a Mazara del Vallo, 15mm a Trapani e Mussomeli, 11mm a Caltagirone. Forti piogge anche in Campania con 35mm a Vico Equense, 24mm a Boscoreale, 22mm a Boscotrecase, 18mm a Pompei, 13mm a Ravello, 10mm a Positano. Il maltempo s’è spostato al Sud e nel pomeriggio continuerà a colpire la Campania, alcune zone della Puglia, la Calabria jonica e la Sicilia centro/orientale. Forti piogge attese su Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria e Catania, ma i temporali più forti colpiranno Malta, nel Canale di Sicilia. Il clima è comunque mite, abbiamo +20°C a Roma, +23°C a Lecce e Reggio Calabria, e rimarrà caldo anche nei prossimi giorni. Più fresco al Nord, con temperature tra +12 e +14°C in pianura Padana con nebbie, foschie e nubi basse. Attenzione, però, al weekend: tra Sabato pomeriggio e Domenica, una violentissima libecciata con venti ad oltre 100km/h su gran parte d’Italia provocherà violenti temporali e piogge torrenziali su tutto il Nord e nelle Regioni tirreniche (Sardegna compresa). Alto il rischio di pesanti fenomeni alluvionali, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

