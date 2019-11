Maltempo Lampedusa, il Sindaco: “Nel porto disastro annunciato”

“Da anni chiedo di potere smaltire quel relitto e mi viene negato di farlo. La procura di Agrigento lo ha affidato all’Agenzia delle dogane che non ha provveduto. Adesso è successo il disastro”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa (Ag), Toto’ Martello, dopo che, stanotte, una delle imbarcazioni usate dai migranti si e’ capovolta, a causa di una mareggiata, ed ha provocato lo sversamento di gasolio. “Quell’imbarcazione si trovava al molo Favarolo dal 2012 e in tutto questo tempo non e’ stata neppure svuotata del carburante, nonostante il Comune si fosse detto disponibile al totale smaltimento. Ci sono altre due imbarcazioni, ancorate al porto, in queste condizioni, – ha aggiunto Martello – mentre tutte le altre sono già affondate a causa delle mareggiate. Adesso passeremo alle denunce”.