Maltempo Lazio, allerta sul litorale: alberi caduti e rischio di alta marea

Il maltempo che ieri ha interessato il Lazio ha causato ingenti danni e disagi, con alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Non solo: permane il pericolo alta marea, dopo la violenta ondata che ha devastato Venezia nei giorni scorsi. E’ emergenza sul litorale laziale a causa del maltempo che da ieri si è abbattuto in diversi Comuni tra cui Fiumicino e Civitavecchia, a Nord della Capitale. Problematiche relative al maltempo si registrano anche a Ostia e Torvaianica. Diversi gli interventi di poliziotti, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco su tutto il territorio.

Maltempo: 19 interventi per disagi e allagamenti a Fiumicino

“Già ieri mattina, prima che la Protezione Civile del Lazio elevasse l’allerta meteo ad arancione – spiega la comandante della Polizia Locale Daniela Carola – siamo intervenuti per due rami caduti in via di Torre Clementina e in via delle Sogliole e per un albero abbattuto su via Portuense in direzione Parco Leonardo. Oer via di alcuni pezzi del tetto del Palazzetto dello Sport staccati dal forte vento, è stato chiuso viale Danubio. Sempre su Viale Danubio, il vento ha abbattuto le transenne che lo chiudevano e sono state ripristinate.

Siamo poi intervenuti per rimuovere un albero caduto su viale Maria in direzione via Rospigliosi e un altro su via di Maccarese in direzione di via della Muratella. Alcuni cartelli della segnaletica provvisoria su via Montgolfier sono stati divelti dal vento che ha colpito anche un palo a Passoscuro.

Su segnalazione della Protezione Civile, poi, e in collaborazione con i Servizi Sociali, abbiamo trovato una collocazione provvisoria a due famiglie che vivono a Passo della Sentinella le cui abitazioni si sono allagate, per un totale di sei persone. Il vento ha poi reso pericolante un altro palo in via dei Polpi, a Focene e la palina della fermata del bus in via Florinas a Passoscuro”.

Altri quattro alberi sono caduti a Tragliatella, su via della Muratella, in via della Trigolana e in via Crescini. Infine, le squadre della Protezione Civile sono intervenute per l’allagamento in via Cuglieri, ad Aranova. “Il Coc è tuttora convocato e continuiamo a monitorare la situazione – conclude la comandante – Ricordiamo che l’allerta meteo arancione è valida ancora per tutta la giornata di oggi e la nottata”. “Ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile e tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto in queste ore di allerta meteo – aggiunge il sindaco Esterino Montino – L’allarme non è cessato, tuttavia. Raccomando dunque ancora la massima prudenza perché continueranno la pioggia e il vento forte. Nel caso l’allerta meteo dovesse essere prolungata, aggiorneremo tramite tutti i nostri canali nelle prossime ore”.