Maltempo Lazio: incendi e danni a Latina a causa dei fulmini

Ondata di maltempo nella notte nel Lazio: colpito soprattutto il territorio di Latina dove i fulmini hanno provocato importanti danni. Un incendio si è sviluppato ad Aprilia in un fienile in via Carroceto, forse a causa di una saetta: il rogo ha minacciato una struttura adiacente con all’interno un allevamento di suini. L’intervento e’ valso a evitare il propagarsi delle fiamme nella struttura con gli animali.

In via Gloria a Latina scalo un fulmine intorno ha colpito un antenna condominiale e ha causato ingenti danni a tutto lo stabile. A essere danneggiati sono stati l’impianto elettrico condominiale, gli impianti elettrici dei vari appartamenti con i relativi elettrodomestici collegati, il locale autoclave e una tubatura del gas.