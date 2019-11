Maltempo Lazio, Leodori: “Danni importanti sul litorale romano”

Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, insieme alla consigliera regionale Marietta Tidei, ha effettuato un sopralluogo nelle località del litorale romano colpite duramente dall’eccezionale ondata di maltempo. “Ho voluto verificare direttamente i danni provocati dalle mareggiate e dalle piogge fortissime che si sono abbattute in queste ore con grande intensità su alcune aree del Lazio e sul litorale romano in particolare“, ha detto Leodori al termine di una giornata di sopralluoghi in alcuni centri della provincia di Roma. In particolare, si legge in una nota, Santa Marinella, Santa Severa e il lungomare Marconi, foce del Marangone, fosso di Valle Semplice, Fosso Castel Secco, Porticciolo, strada di Poggio Bella Vista e Belvedere, via di Castel Secco, Oratorio di via dei Gladoli. “La Regione – ha continuato Leodori – è e sarà al fianco delle comunità, dei sindaci che hanno subito danni ingenti, in particolare sulla costa romana per cui sono necessarie misure straordinarie e d’emergenza perché i danni del maltempo sono importanti“.