Maltempo Lazio: sgomberate 6 persone al Passo della Sentinella a Fiumicino

A Fiumicino, 6 persone sono state sgomberate nella zona abitata del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, per prevenire rischi causati dal maltempo. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La Protezione civile e la Polizia locale stanno continuando ad intervenire su tutto il territorio a causa del maltempo, in particolare per il forte vento di questa sera. Sono state sgomberate sei persone da Passo della Sentinella e diversi alberi e rami sono caduti in diverse località del Comune a causa del vento. Anche il mare è molto mosso. Invito pertanto la cittadinanza alla massima prudenza anche nelle prossime ore“, dichiara Montino.