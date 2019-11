Maltempo, la Lega chiede aiuti per il Sud: “Fondi europei di solidarietà anche per Puglia e Basilicata”

«Il Governo italiano si attivi immediatamente per ottenere tutte le risorse possibili per rimediare ai danni cagionati dalla straordinaria ondata di maltempo anche in Puglia e Basilicata, in particolare sulle fasce costiere». Così in una nota l’eurodeputato leghista Andrea Caroppo, della circoscrizione Sud. «La catastrofe abbattutasi in questi giorni sull’Italia ha causato in numerosi comuni della Puglia e della Basilicata danni pari a quelli causati in altre zone d’Italia come, ad esempio, il Veneto. Il Governo italiano può e deve accedere al Fondo di solidarietà Ue, nel quale sono accantonate risorse di tutti gli italiani proprio per aiutare gli Stati membri ad affrontare i danni causati dalle catastrofi naturali. Se il Governo saprà muoversi in questa direzione nell’interesse di tutti gli italiani, non mancherà il controllo dei parlamentari europei perché l’Europa corrisponda a una sacrosanta richiesta d’aiuto. Ciò non toglie – conclude Caroppo – che il Governo italiano deve immediatamente fare intanto la sua parte, anche per la Puglia e la Basilicata».