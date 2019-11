Maltempo, Ciclone Mediterraneo: le immagini di Licata dopo la tempesta di Lunedì pomeriggio, danni gravissimi [FOTO]

Nel primo pomeriggio di Lunedì 11 Novembre, Licata (Agrigento) è stata investita da una tempesta di vento impressionante: non abbiamo dati sulla velocità raggiunta del vento, ma le immagini dei danni sono eloquenti. Il vento ha scoperchiato tetti, divelto tetti e intonaci e sradicato alberi, mentre la pioggia ha intasato i tombini. Gravi danni al porto turistico, al centro commerciale “Il Porto” e alla Villa Comunale che è stata chiusa. Il Sindaco ha invitato i residenti di un’area litoranea a rischio, a trascorrere la scorsa notte fuori casa. Adesso il peggio è passato ma i danni sono rimasti e sono molto pesanti. Intanto su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: