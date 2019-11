Maltempo Licata, il sindaco: “Chiederemo lo stato di emergenza”

“La tromba d’aria di ieri pomeriggio e i nubifragi che ormai da due giorni colpiscono Licata hanno provocato danni al nostro territorio. Stiamo valutando la possibilità, se ci saranno le condizioni, di chiedere al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare lo stato di emergenza“: lo afferma il sindaco di Licata, Pino Galanti, a seguito dell’ondata di maltempo che da ieri flagella l’Agrigentino. “Rimaniamo in trincea al fianco dei cittadini che continuano a segnalarci situazioni di disagio“, sottolinea il primo cittadino. “Siamo al lavoro per gestire ogni nuova situazione di pericolo e restiamo costantemente in contatto con il dipartimento regionale di Protezione civile per farci trovare pronti“, sottolineano il sindaco e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto.