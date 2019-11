Maltempo Liguria: restano 10 sfollati a Casanova di Varazze per il crollo di grandi massi

Restano 10 sfollati a Casanova di Varazze (Savona) per il crollo di grandi massi lungo la strada provinciale 57 chiusa da sabato scorso a causa del maltempo. La notizia è emersa nel pomeriggio durante un sopralluogo del presidente della Regione Giovanni Toti insieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Per i 10 sfollati è già stata chiesta l’attivazione del contributo di autonoma sistemazione al dipartimento nazionale della Protezione civile per rimborsarli delle spese. “Occorre essere consapevoli che viviamo in una Regione fragile, bisogna fare tutto il possibile per curarla al meglio. Lavorando con impegno ci auguriamo di riaprire la strada tra pochi giorni. Alcuni sfollati potranno rientrare appena la strada sarà percorribile“, commenta Toti.

In merito all’allerta meteo gialla prevista per domani l’assessore Giampedrone spiega che non si tratterà di una perturbazione di breve durata poiché “è in arrivo un pre-fronte che avrà temporali un po’ dappertutto, con piogge diffuse lungo tutta la giornata, una perturbazione che ci accompagnerà fino a martedì, ci riserviamo domani di dare le indicazioni sulle successive 24 ore“.