Maltempo Liguria: moria animali, salvato un tasso finito in mare

Le piene dei torrenti Petronio e Gromolo che hanno provocato allagamenti ieri in Liguria hanno portato a valle tonnellate di legname, sia rami sia tronchi interi, e anche la fauna boschiva ha pagato il suo tributo perché in mare sono finiti due grossi cinghiali, un istrice e alcuni caprioli finiti poi spiaggiati a Riva Trigoso e Sestri Levante e subito prelevati da una ditta specializzata allo smaltimento delle carcasse animali.

Storia a lieto fine invece per un grosso tasso di oltre dieci chilogrammi di peso: portato a valle dal torrente mentre era in letargo nel suo nido in val Gromolo, e’ finito in mare ma e’ riuscito a salvarsi nuotando per due chilometri nel golfo tra i marosi raggiungendo la banchina portuale. Poi, tra l’incredulita’ di decine di persone, ha attraversato piazza Marinai d’Italia e quindi, a fatica, ha raggiunto il Parco dei Castelli sulla penisola sestrese.