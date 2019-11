Maltempo Liguria: 374 isolati e 122 sfollati, Savonese in ginocchio tra esondazioni e mareggiate

La Regione Liguria ha reso noto che al momento si registrano 122 sfollati e 374 persone rimaste isolate a causa delle frane.

“La viabilità in Provincia di Savona è al collasso… speriamo davvero smetta di piovere“, scrive su Facebook il consigliere della provincia di Savona, con delega alla viabilità, Luana Isella. Nell’area si registrano allagamenti, esondazioni, frane e conseguenti danni.

A Ceriale è esondato il rio San Rocco: acqua e fango hanno invaso il centro. Ad Alassio la mareggiata ha danneggiato la passeggiata, strutture, negozi e abitazioni. Ad Albenga si registrano allagamenti diffusi: il Centa al momento non preoccupa, ma i rii e i canali sono al limite e sono “sorvegliati speciali”.

A Celle Ligure centro chiuso per la mareggiata e per il preallarme del Ghiare. Numerosi sfollati ad Albisola Superiore, dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale.