Maltempo Liguria: la circolazione dei treni sospesa tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo

“In seguito al peggioramento delle condizioni meteo nel Nord Ovest, la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 10.30 tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo, linea Alessandria – Acqui Terme – San Giuseppe di Cairo, per un movimento franoso causato dal maltempo che ha interessato anche la sede ferroviaria”.

Lo rende noto Ferrovie dello Stato comunicando che è già stato attivato un servizio sostitutivo, con bus tra Acqui Terme, Alessandria e Savona. Il traffico ferroviario è rallentato anche sulla linea Genova-Ventimiglia dove, a causa delle forti mareggiate in corso che trasportano detriti sulla sede ferroviaria, è stato chiuso il binario lato mare nel tratto tra Loano e Albenga, nel savonese, in direzione Ventimiglia. I treni viaggiano quindi sull’unico binario disponibile con circolazione alternata, con ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni.

Sono oltre 150 i tecnici di Rfi al lavoro in queste ore per monitorare i punti più sensibili dell’infrastruttura. Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il Call Center 89 20 21, consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane, e il servizio smart caring tramite app Trenitalia.