Maltempo Liguria: allagamenti, voragini e alberi crollati da Ponente a Levante

Il maltempo ha investito nelle scorse ore la Liguria con allagamenti, voragini e crolli di alberi nel Ponente, dove permane l’allerta gialla diramata dall’Arpal.

A Sanremo due giovani sono rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato, ed una persona è stata evacuata a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia. Nell’entroterrra di Sanremo si è aperta una voragine sulla strada dei Due Valloni mentre diversi alberi sono crollati sulle auto parcheggiate a Ventimiglia.

Danni e disagi anche nel Levante dove l’allerta è arancione: le forti raffiche di vento hanno divelto il tetto di alcune abitazioni a Lavagna.

Al momento non si registrano feriti.