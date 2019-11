Maltempo Liguria: allerta meteo arancione ma scuole aperte oggi a Genova

In vigore l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico a Genova, ma le scuole sono regolarmente aperte: lo ha deciso il Centro operativo comunale in una riunione tenutasi alle 05:30.

E’ stato istituito il presidio territoriale per il controllo e il monitoraggio dei corsi d’acqua comunali.

Sono previste 20 pattuglie della polizia municipale e 10 squadre dei volontari in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h24 per tutta la durata dell’allerta.

Le direzioni del Comune, i municipi e le aziende Aster, Amiu e Amt hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione.