Maltempo Liguria: attesa “intensa” mareggiata su centro e Levante, “onde alte 4 metri”

Si teme una mareggiata “molto intensa” tra stasera e domani su centro e Levante della Liguria “con onde alte fino a 4 metri e una decina di secondi di ‘periodo’“: lo hanno affermato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni questa mattina a Genova nella sala operativa del centro di Protezione civile. “Il mare è già mosso e nelle prossime ore inizierà un forte vento soprattutto dai quadranti meridionali, in particolare una libecciata forte sull’estremo Ponente con venti fino a burrasca, mentre sul centro-levante con raffiche di burrasca ci aspettiamo una mareggiata intensa“, ha dichiarato Giannoni. “Oggi il mare andrà a crescere, fin nella giornata di domani raggiungendo l’intensità massima – ha spiegato Giampedrone -. Non crediamo che sarà una mareggiata paragonabile a quella che ha colpito la Liguria nel 2018, ma ci sono tutti gli elementi per prevedere disagi importanti“.