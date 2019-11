Maltempo Liguria, Bucci: “Sfollati di Nervi restano fuori casa”

Rimane invariata la situazione degli sfollati di Genova Nervi a causa del crollo di un muraglione: gli sfollati, 17 persone di 7 nuclei familiari sono stati sistemati in abitazioni alternative non potendo rientrare a casa in attesa delle verifiche di sicurezza. Lo dice il sindaco Marco Bucci che fa anche il punto su altre criticità registrate in città. Il transito in corso Perrone è stato chiuso in via precauzionale dai vigili del fuoco perché un muro si è rigonfiato a causa delle piogge, “stiamo valutando se è possibile ridurre la chiusura a una sola corsia mettendo un semaforo temporaneo“. Nel pomeriggio si è verificata una frana nella zona dell’Acquasola, ma non ci sono sfollati. La situazione della frana verificatasi sul monte Fasce è stata risolta.