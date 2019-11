Maltempo Liguria: “Cresce la mareggiata, onde di 4,5m”, confermata allerta rossa su centro ponente [FOTO e VIDEO]

“È caduta pioggia diffusa su tutto il territorio. Un nuovo fronte di attenzione: cresce la mareggiata sulle coste. Le onde sono circa 4 metri e mezzo. #AllertaMeteoLig“. Così su Twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che al punto stampa della protezione civile sul maltempo ha detto: “In questo pomeriggio la zona della regione più colpita è stata l’estremo ponente, imperiese e savonese, dove tutti i corsi d’acqua stanno significativamente crescendo anche se al momento non ce n’era uno al livello di allarme. Osservato speciale resta il Bormida che è a cavallo del primo livello d’allarme. Per il momento è negli argini ma ove insistessero piogge qualche preoccupazione la desterebbe“. Le onde fino a 4,5 metri hanno provocato numerosi danni in molti Comuni lungo la costa delle province di Savona e Imperia. Danni ingenti sono stati registrati lungo le passeggiate di Alassio, Vado Ligure e Laigueglia, ha reso noto Toti. Sempre nelle province di Imperia e Savona sono tenuti sotto osservazione tutti i corsi d’acqua segnalati in crescita, tra questi massima attenzione per i livelli del Bormida e del Centa.

“Evitare di andare a fare video e immagini in zone soggette a esondazioni o comunque a rischio. Limitare assolutamente le uscite. Quindi mi raccomando massima prudenza!!”, ha scritto ancora su Twitter Toti. Intanto, è stato ritrovato vivo, un uomo scivolato nel torrente Letimbro in piena nel savonese in località Santuario di Savona.

Maltempo, Giampedrone: “In Liguria 62 sfollati”

“Oltre ai 33 sfollati di Genova e alla persona evacuata a Quiliano, si sono aggiunti 18 evacuati a Ospedaletti (Imperia), per una frana che si è abbattuta su palazzina in via Sceso. Poi 5 evacuati a Pieve di Teco (Imperia) e 3 famiglie per un totale di 5 persone a Sanremo, in via Primavera“. E’ il quadro fornito dall’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, sulle persone che, per danni legati al Maltempo, principalmente smottamenti, hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Maltempo Liguria: imponente frana a Varazze, scendono fango e pietre

Un imponente movimento franoso si è verificato nel territorio comunale di Varazze, nella zona di via San Giacomo. La frana, composta da una grande quantità di terra e pietre miste ad acqua e fango, sta scendendo a velocità molto sostenuta e si sta dirigendo verso il fiume. La frana avrebbe isolato almeno cinque famiglie.

Sanremo: frana muraglione, sfollate cinque persone

Cinque persone, per un totale di tre famiglie, sono state sgomberate nel tardo pomeriggio a Sanremo a causa del crollo di un muraglione avvenuto in via Primavera, una traversa di corso Mazzini, nei pressi del campo sportivo. Le macerie del crollo, che si è verificato tra due edifici, sono finite su un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale. Gli sfollati, tutti in contatto con l’ufficio Servizi Sociali del Comune, avrebbero già trovato sistemazione da amici e parenti.

Maltempo Liguria: confermata allerta rossa su centro ponente

“Ci aspettiamo che nelle prossime 12 ore nel centro ponente della Liguria ci siano piogge intense e persistenti. Si stanno ricreando celle temporalesche che confermano una recrudescenza del fenomeni in serata“. Così il dirigente del centro meteo Arpal Francesco Giannoni stasera nel centro della Protezione civile conferma l’allerta meteo rossa fino alle 15 di domani nel ponente di Genova e nell’entroterra di Savona, fino a mezzogiorno a Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha rinnovato l’appello alla cittadinanza alla massima attenzione. Durante l’aggiornamento il sindaco Marco Bucci ha annunciato di aver ricevuto la notizia di una nuova frana lungo l’Aurelia all’altezza di Vesima. La statale era già chiusa a causa del maltempo.

Maltempo Genova, 120 abitanti corso Perrone non più isolati

Le 120 persone che erano rimaste isolate a Genova in corso Perrone a causa di una frana provocata dal maltempo ora non lo sono più visto che un accesso a corso Perrone è stato ripristinato. Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via Twitter.

Anas: limitazioni su alcune strade statali della Liguria

Sulle strade statali si segnalano alcune limitazioni al transito a causa di allagamenti o per l’innalzamento dei corsi d’acqua. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è presente su tutta la rete di competenza per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo. Nel dettaglio, la strada statale 582 “del Colle di San Bernardo” è chiusa in entrambe le direzioni in località Cisano sul Neva (dal km 29.500 al km 16,800) in provincia di Savona, in via precauzionale per l’esondazione del fiume Neva. Sulla stessa strada si segnalano rallentamenti in località Zuccarello (km 24,290) per una frana. La strada statale 225 “della Fontanabuona” e’ chiusa in entrambe le direzioni in località Carasco (km 4,500) in provincia di Genova, in corrispondenza del ponte sul torrente Entella, per l’innalzamento del livello idrometrico. La strada statale 29 “del Colle di Cadibona” è chiusa in entrambe le direzioni a causa dell’esondazione del fiume Bormida tra i comuni di Dego e Piana Crixia (dal km 118 e al km 120) in provincia di Savona. La strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa in località Vado Ligure (km 581,200) a causa di un allagamento. Le deviazioni sono segnalate sul posto. Sempre sulla statale Aurelia si segnalano rallentamenti per allagamenti diffusi ad Alassio (SV) mentre il traffico è rallentato per frane ad Albisola Superiore (SV), Bordighera e Latte (IM). Rallentamenti per allagamento anche sulla strada statale 45 “di Val di Trebbia” si segnalano a Bargagli (GE).