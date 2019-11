Maltempo Liguria, Toti: “Richiesta di riconoscimento per i 450 mln danni”

Ammonta a 450 mln di euro la nuova richiesta di riconoscimento dei danni provocati dal Maltempo in Liguria firmata oggi dal governatore Giovanni Toti.

“Oltre ai 350 milioni per danni strutturali – ha scritto Toti in un post su Facebook – si aggiungono 85 milioni per le somme urgenze e 15 per gli interventi di prima necessita’, oltre agli 80 mln gia’ richiesti per la precedente ondata di Maltempo”.

Nel pomeriggio il governatore incontrera’ a Imperia i sindaci e le categorie economiche per fare il punto delle criticita’ determinate dalle forti precipitazioni delle ultime settimane. “Mi auguro che nel frattempo il ministero delle infrastrutture esca dal suo torpore – ha concluso Toti – e voglia accogliere la mia richiesta di rendere gratuiti tutti i pedaggi delle tratte autostradali liguri fino al termine dell’emergenza”.